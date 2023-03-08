Два горностая победили в голосовании за маскота Олимпиады-2026

Пара горностаев путём народного голосования выбрана в качестве маскотов зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.

За обитающих в итальянских Альпах зверьков проголосовали 53% респондентов, сообщает Inside the Games.

Второе место занял цветок эдельвейс.

Отмечается, что горностаев нарисовали студенты института Катандзаро. В описании талисманов говорится, что им «придётся преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков, как активным сторонникам спортсменов». Зверьки изображены в синих шлемах.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Париже представил официальный талисман соревнований.