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Два горностая победили в голосовании за маскота Олимпиады-2026

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Пара горностаев путём народного голосования выбрана в качестве маскотов зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане.
Два горностая победили в голосовании за маскота Олимпиады-2026
  • Gettyimages.ru

За обитающих в итальянских Альпах зверьков проголосовали 53% респондентов, сообщает Inside the Games.

Второе место занял цветок эдельвейс. 

Отмечается, что горностаев нарисовали студенты института Катандзаро. В описании талисманов говорится, что им «придётся преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков, как активным сторонникам спортсменов». Зверьки изображены в синих шлемах.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Олимпийских игр в Париже представил официальный талисман соревнований.

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