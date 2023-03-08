Рибери: было бы здорово увидеть Мбаппе в «Баварии»

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери заявил, что был бы рад видеть нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Баварии».

«Было бы здорово увидеть Мбаппе в «Баварии». Но это жизнь. На трансферном рынке нет никаких гарантий», — цитирует Рибери Sport Bild.

По информации L'Équipe, контракт 24-летнего нападающего сборной Франции, подписанный по схеме «2 + 1», будет автоматически продлён при соблюдении главного условия, которым является победа в Лиге чемпионов.

Напомним, что француз был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента в 2022 году. Но в мае прошлого года игрок решил продлить контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым на тот момент футболистом в мире.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит ПСЖ €220 млн за Мбаппе летом.