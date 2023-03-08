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Капелло: минус Миранчука в том, что у него слабо развита нерабочая нога

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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
Капелло: минус Миранчука в том, что у него слабо развита нерабочая нога
  • Gettyimages.ru

«За последний год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он настоящий лидер на поле. В чём главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Третьего марта Миранчук попал в шорт-лист футболистов на звание лучшего игрока чемпионата Италии в феврале. Также на звание лучшего игрока месяца претендуют Федерико Баскиротто, Анхель Ди Мария, Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.

Миранчук в прошлом месяце в четырёх матчах оформил одну голевую передачу. В каждой игре он выходил на поле в стартовом составе.

Ранее Капелло заявил, что Миранчук заслужил награду лучшему игроку месяца Серии А в феврале.

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