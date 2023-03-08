Стало известно, какая сумма отступных прописана в контракте Сперцяна с «Краснодаром»

В контракте полузащитника Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере €15 млн.

22-летний футболист, возможно, перейдёт в другой клуб летом 2023 года, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что к игроку давно проявляют интерес европейские команды.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Сперцян высказался о постоянных слухах относительно его будущего.