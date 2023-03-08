Пономарёв: Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы.

«Карпин правильно сделал, что не включил Дзюбу. Парню уже 34 года. Он отыграл своё. Ну забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет. «Ростов» — никакая команда, её игроки вообще не соображают в обороне», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

В матче 17-го тура чемпионата России Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:0).

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России.