Узнать больше

Пономарёв: Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет

Короткая ссылка
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы.
Пономарёв: Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет
  • РИА Новости

«Карпин правильно сделал, что не включил Дзюбу. Парню уже 34 года. Он отыграл своё. Ну забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет. «Ростов» — никакая команда, её игроки вообще не соображают в обороне», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

В матче 17-го тура чемпионата России Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:0).

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить