Пономарёв: Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет
- РИА Новости
«Карпин правильно сделал, что не включил Дзюбу. Парню уже 34 года. Он отыграл своё. Ну забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет. «Ростов» — никакая команда, её игроки вообще не соображают в обороне», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист. Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
В матче 17-го тура чемпионата России Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:0).
Ранее Андрей Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России.