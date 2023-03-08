Медведева: «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила мнение, что станет лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) в последующие годы.

«У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5—10 лет это будет лидер российского футбола. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодёжь. Дай бог, еврокубки нам вернут и «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов!» — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды. 13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА. Бело-голубые занимают пятое место в таблице чемпионата России по футболу с 32 очками.

Ранее Медведева прокомментировала слова полузащитника «Динамо» Николя Нгамалё о желании выполнить прыжок в два оборота.