Узнать больше

Медведева: «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила мнение, что станет лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) в последующие годы.
Медведева: «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«У «Динамо» очень молодая команда. Я думаю, что в ближайшие 5—10 лет это будет лидер российского футбола. Они вкладываются в инфраструктуру, в молодёжь. Дай бог, еврокубки нам вернут и «Динамо» ещё пошумит в Лиге чемпионов!» — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды. 13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА. Бело-голубые занимают пятое место в таблице чемпионата России по футболу с 32 очками.

Ранее Медведева прокомментировала слова полузащитника «Динамо» Николя Нгамалё о желании выполнить прыжок в два оборота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить