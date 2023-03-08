Фотограф Новинская: Туктамышева — настоящая королева
- РИА Новости
«Лиза — настоящая королева. Она уникальный человек: простая, ко всему относится с юмором и в то же время зрело. Наслаждается тем, что делает. Лиза трудолюбива и старательна, открыта к любым экспериментам», — цитирует фотографа «Матч ТВ».
Фигуристка приняла участие в фотосессии, примерив образ страстной девушки и надев длинное красное платье.
В финале Гран-при России 26-летняя Туктамышева заняла третье итоговое место, набрав 241,61 балла. В прокатах короткой и произвольной программ она успешно исполнила тройной аксель.
Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».