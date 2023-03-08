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Фотограф Новинская: Туктамышева — настоящая королева

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Фотограф Мария Новинская рассказала о съёмках чемпионки мира и Европы в фигурном катании Елизаветы Туктамышевой.
Фотограф Новинская: Туктамышева — настоящая королева
  • РИА Новости

«Лиза — настоящая королева. Она уникальный человек: простая, ко всему относится с юмором и в то же время зрело. Наслаждается тем, что делает. Лиза трудолюбива и старательна, открыта к любым экспериментам», — цитирует фотографа «Матч ТВ».

Фигуристка приняла участие в фотосессии, примерив образ страстной девушки и надев длинное красное платье.

В финале Гран-при России 26-летняя Туктамышева заняла третье итоговое место, набрав 241,61 балла. В прокатах короткой и произвольной программ она успешно исполнила тройной аксель.

Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к термину «зрелое женское катание».

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