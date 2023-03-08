Медведева готова научить Нгамалё прыжку в два оборота

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала слова полузащитника «Динамо» Николя Нгамалё о желании выполнить прыжок в два оборота.

«Я бы хотела помочь ему с этим прыжком! Если «Динамо» разрешит, то уже сейчас бы занялась этим вопросом. Это же так круто, если футболист на такое способен», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что взамен игрок должен научить её стоять на воротах.

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды. 13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Медведева думает над новым фигурно-футбольным проектом.