Президент FIS — о возможном допуске россиян на турниры: важно защищать права человека
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«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Что касается России, думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели это дело со всех сторон. Спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их. Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт в нынешней ситуации», — цитирует Элиаша NRK.
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.