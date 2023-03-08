Узнать больше

Президент FIS — о возможном допуске россиян на турниры: важно защищать права человека

Короткая ссылка
Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Президент FIS — о возможном допуске россиян на турниры: важно защищать права человека
  • Gettyimages.ru

«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Что касается России, думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели это дело со всех сторон. Спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их. Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт в нынешней ситуации», — цитирует Элиаша NRK. 

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23. 

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить