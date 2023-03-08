Президент FIS — о возможном допуске россиян на турниры: важно защищать права человека

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Что касается России, думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели это дело со всех сторон. Спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их. Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт в нынешней ситуации», — цитирует Элиаша NRK.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает, когда россияне смогут вернуться к международным соревнованиям.