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Медведева думает над новым фигурно-футбольным проектом

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о планах по внедрению дополнительных активностей в медиа с «Динамо».
Медведева думает над новым фигурно-футбольным проектом
  • РИА Новости

«Это зависит от ребят из «Динамо». Хотя мы с моей командой, возможно, тоже на будущее подумаем. У нас была одна идея — соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды. 

13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА.

Ранее Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».

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