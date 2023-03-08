Медведева думает над новым фигурно-футбольным проектом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о планах по внедрению дополнительных активностей в медиа с «Динамо».

«Это зависит от ребят из «Динамо». Хотя мы с моей командой, возможно, тоже на будущее подумаем. У нас была одна идея — соединить фигурное катание и футбол. Но это в будущем. Пока не будем раскрывать», — цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Фигуристка берёт интервью у футболистов «Динамо» для клубных социальных сетей. Евгения является фанаткой московской команды.

13 ноября Медведева нанесла символический удар в матче «Динамо» — ЦСКА.

Ранее Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска».