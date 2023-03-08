Тим Цзю сравнил себя с Роналду

Российско-австралийский боксёр Тим Цзю рассказал о своём отношении к жизни.

«Я делал всё, чтобы быть на высоте. Я немного исследовал историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксёр. Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу», — сказала Цзю в интервью Boxing Scene.

12 марта боксёр проведёт поединок в Австралии с американцем Тони Харрисоном за временный титул WBO.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гуше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее сообщалось, что Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с Тимом Цзю за временный титул WBO.