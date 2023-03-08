Узнать больше

Тим Цзю сравнил себя с Роналду

Короткая ссылка
Российско-австралийский боксёр Тим Цзю рассказал о своём отношении к жизни.
Тим Цзю сравнил себя с Роналду
  • Gettyimages.ru

«Я делал всё, чтобы быть на высоте. Я немного исследовал историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксёр. Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу», — сказала Цзю в интервью Boxing Scene.

12 марта боксёр проведёт поединок в Австралии с американцем Тони Харрисоном за временный титул WBO.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гуше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее сообщалось, что Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с Тимом Цзю за временный титул WBO.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить