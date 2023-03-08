Тим Цзю сравнил себя с Роналду
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«Я делал всё, чтобы быть на высоте. Я немного исследовал историю Криштиану Роналду. Я знаю, что он не боксёр. Но и он, и я подходим к жизни одинаково, мы на 100% преданы своему делу», — сказала Цзю в интервью Boxing Scene.
12 марта боксёр проведёт поединок в Австралии с американцем Тони Харрисоном за временный титул WBO.
В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гуше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.
Ранее сообщалось, что Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с Тимом Цзю за временный титул WBO.