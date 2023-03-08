World Athletics начнёт назначать женщин на пост вице-президента

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена увеличить число женщин в совете организации до 40%.

«Я безмерно горжусь тем, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорте. Это была важная часть реформ, которые мы ввели ещё в 2016 году», — говорится на официальном сайте организации.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует восстановить членство ВФЛА в марте 2023 года.

30 ноября ассоциация продлила отстранение российских и белорусских легкоатлетов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент World Athletics Себастьян Коу сообщил, что вопрос допуска россиян к турнирам будет изучен в марте.