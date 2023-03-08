Зуев объяснил, почему не сразу подписал контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев прокомментировал подписание контракта с самарским клубом.

«Я изначально приехал, подписал контракт. Просто было нужно, чтобы совет директоров одобрил мой переход — из-за этого пришлось ждать. Тренировался индивидуально, но это всё равно немного не то», — цитирует Зуева Sport24.

Игрок отметил, что адаптация проходит тяжело, потому что он пропустил предсезонные сборы.

26-летний Зуев — уроженец казахстанского города Костанай. В РПЛ он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Рубин».

Ранее сообщалось, что Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана.