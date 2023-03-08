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Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы.
Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России
  • РИА Новости

«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России», — цитирует Червиченко Metaratings.

Он добавил, что игрок не совершил никаких подвигов в последних матчах за сборную России.

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что Дзюба смог бы помочь сборной России.

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