Червиченко: у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России
- РИА Новости
«Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России», — цитирует Червиченко Metaratings.
Он добавил, что игрок не совершил никаких подвигов в последних матчах за сборную России.
Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.
Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее Гаджи Гаджиев заявил, что Дзюба смог бы помочь сборной России.