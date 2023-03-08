Вяльбе: делаю вид, что болею за ФК «Спартак», так как внук играет там

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что из-за внука делает вид, что болеет за столичный футбольный клуб «Спартак».

«Внучка Ангелина ходит в лыжную секцию, а внук Даниил — на футбол. Я, безусловно, очень рада. Так как внук теперь представляет «Спартак», я тоже делаю вид, что болею за красно-белых», — цитирует Вяльбе «Газета.Ru».

Московский клуб располагается на второй строчке таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 37 очками после 18 туров чемпионата России. Лидирующую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит» с 45 очками. На третьем мест «Ростов» (35 очков).

Ранее Вяльбе ответила на вопрос, обращались ли к ней с вопросом о смене спортивного гражданства.