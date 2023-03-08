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Хукер рассказал, как USADA наказало его за обвинения в адрес Махачева

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Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал, как USADA отреагировало на его обвинения в адрес россиянина Ислама Махачева после поединка с австралийцем Александером Волкановски.
Хукер рассказал, как USADA наказало его за обвинения в адрес Махачева
  • Gettyimages.ru

«За последние пару недель офицеры USADA стучались в мою дверь два или три раза. Совпадение? Не думаю. Это не точно, но знаешь, это выглядит так: типа, закрой свой рот и прикуси язык», — заявил Хукер в интервью All Star.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Позже Хукер и Волкановски предположили, что Махачев получал капельницы для восстановления перед боем.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс похвалил Волкановски за действия в поединке с Махачевым.

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