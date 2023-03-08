L'Équipe: продление контракта Мбаппе с ПСЖ зависит от победы в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить контракт с французским клубом после победы клуба в Лиге чемпионов.

По информации L'Équipe, контракт 24-летнего нападающего сборной Франции, подписанный по схеме «2+1», будет автоматически продлён при соблюдении главного условия, которым является победа в Лиге чемпионов.

Напомним, что француз был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента в 2022 году. Но в мае прошлого года игрок решил продлить контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым на тот момент футболистом в мире.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит €220 млн ПСЖ за Мбаппе летом.