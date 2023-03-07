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Чанов: в этом сезоне Помазун играет как вратарь сборной России

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Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал внесение голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Рад за Илью Помазуна, что он попал в расширенный список сборной России. Я его знаю: он проходил через наши руки, а сейчас работаем с его отцом в академии, поэтому я очень рад. В этом сезоне он играет как вратарь сборной России», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Голкипер в текущем сезоне провёл 23 матча во всех турнирах, пропустил 35 мячей и сыграл четыре матча «на ноль».

В команду Валерия Карпина вызваны шесть вратарей: Сослан Джанаев («Сочи»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Всего в список тренерского штаба на мартовские сборы вошёл 41 футболист.

Сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Помазун высказался о своём попадании в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

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