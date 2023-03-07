ЭСК признала ошибочным пенальти, назначенный в ворота «Оренбурга» в матче с «Ахматом»

Заместитель главы департамента судейства РФС Николай Иванов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» (3:1).

«По итогам тура была подано только две заявки по матчу «Ахмат» — «Оренбург». Эпизодов было больше, но которые попадают под (рассмотрение) ЭСК — два. Один момент — первый гол в ворота «Оренбурга», некоторые посчитали, что мяч был забит из офсайда. На самом деле показ телевизионный не позволяет однозначно утверждать, что была очевидная ошибка судьи. Картинка не позволяет сказать, какая часть игрока атакующего или обороняющегося была ближе к линии ворот.

Второй эпизод — пенальти в ворота «Оренбурга», когда был наступ на игрока «Ахмата». В данной ситуации большинством голосов ЭСК решила, что ошибочно назначен 11‑метровый удар и вынесено второе предупреждение игроку «Оренбурга», потому что в данной игровой ситуации на повторе видно, что игрок «Оренбурга» не делал никаких дополнительных движений и усилий, это случайный контакт с игроком. В тот момент, когда он не видит игрока, нога игрока «Ахмата» наезжает на ногу футболиста «Оренбурга», который делал шаг», — приводит слова Иванова «Матч Премьер».

«Ахмат» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 25 очков и девятая позиция.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет отменять красную карточку футболиста «Оренбурга» Михаила Сивакова в матче с «Ахматом».