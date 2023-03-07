Каряка считает Писарского отличным приобретением для «Крыльев Советов»
- РИА Новости
«Хорошо знаю Зуева, Рассказова, Писарского. Если Писарский забивает с первой игры, он просто красавчик! Он точно один из лучших нападающих в России, ведь это лучший бомбардир в РПЛ» — цитирует Каряку «Спорт-Экспресс».
27-летний нападающий перешёл в самарский клуб в зимнее трансферное окно. Он провёл за самарский клуб три матча и забил два мяча.
Ранее Писарский ответил Фролову, заявив, что раньше жил на 15 тыс. рублей в месяц.