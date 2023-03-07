Каряка считает Писарского отличным приобретением для «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Бенфики» Андрей Каряка высказал мнение, что приобретение «Крыльями Советов» Владимира Писарского является отличным решением.

«Хорошо знаю Зуева, Рассказова, Писарского. Если Писарский забивает с первой игры, он просто красавчик! Он точно один из лучших нападающих в России, ведь это лучший бомбардир в РПЛ» — цитирует Каряку «Спорт-Экспресс».

27-летний нападающий перешёл в самарский клуб в зимнее трансферное окно. Он провёл за самарский клуб три матча и забил два мяча.

Ранее Писарский ответил Фролову, заявив, что раньше жил на 15 тыс. рублей в месяц.