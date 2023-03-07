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Испанская компания сообщила Украинской ассоциации футбола, что не имеет отношения к новой форме «Зенита»

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Испанская компания Joma сообщила Украинской ассоциации футбола (УАФ), что не имеет отношения к презентации новой формы «Зенита».
Испанская компания сообщила Украинской ассоциации футбола, что не имеет отношения к новой форме «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В ответ на запрос «УАФ Маркетинг» главный офис испанской компании Joma сообщил, что не имеет отношения к разработке и презентации новой формы российского клуба.

В письме компании сообщается: «Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Белоруссии. У нас нет прямого контакта — ни коммерческого, ни спонсорского — с каким-либо профессиональным клубом там, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации индивидуального стиля новой формы «Зенита», — говорится в заявлении УАФ.

3 марта петербургский клуб представил новые комплекты игровой формы на 2023 год.

В ответ на это УАФ потребовала объяснений от Joma касательно использования петербургским «Зенитом» формы с логотипом бренда технического спонсора национальной команды Украины.

Ранее сообщалось, что украинский клуб «Карпаты» сменил технического партнёра из-за его отношений с российскими клубами.

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