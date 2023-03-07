Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»
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«Смена тренера — единственный вариант, чтобы перезарядиться перед решающими матчами», — приводит слова технического директора клуба Бена Манги пресс-служба «Уотфорда».
Соглашение с 54-летним хорватским специалистом было рассчитано на 18 месяцев.
Билич возглавлял железнодорожников в сезоне-2012/13. Также специалист тренировал сборную Хорватии, «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».
«Уотфорд» набрал 51 очко в 35 матчах английского Чемпионшипа и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.