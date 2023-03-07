Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»

Главный тренер «Уотфорда» Славен Билич покинул свой пост.

«Смена тренера — единственный вариант, чтобы перезарядиться перед решающими матчами», — приводит слова технического директора клуба Бена Манги пресс-служба «Уотфорда».

Соглашение с 54-летним хорватским специалистом было рассчитано на 18 месяцев.

Билич возглавлял железнодорожников в сезоне-2012/13. Также специалист тренировал сборную Хорватии, «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».

«Уотфорд» набрал 51 очко в 35 матчах английского Чемпионшипа и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.