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Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»

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Главный тренер «Уотфорда» Славен Билич покинул свой пост.
Бывший тренер «Локомотива» Билич уволен из «Уотфорда»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Kearns - CameraSport

«Смена тренера — единственный вариант, чтобы перезарядиться перед решающими матчами», — приводит слова технического директора клуба Бена Манги пресс-служба «Уотфорда».

Соглашение с 54-летним хорватским специалистом было рассчитано на 18 месяцев. 

Билич возглавлял железнодорожников в сезоне-2012/13. Также специалист тренировал сборную Хорватии, «Вест Бромвич» и «Вест Хэм».

«Уотфорд» набрал 51 очко в 35 матчах английского Чемпионшипа и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на вызов защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сборную Армении.

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