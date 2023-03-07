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Верратти — о матче с «Баварией»: все мои партнёры уверены в себе

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Полузащитник ПСЖ Марко Верратти высказался об ответной встрече с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это очень важная игра. В первом домашнем матче мы проиграли со счётом 1:0, но впереди ещё один матч. Мы должны провести отличный матч с отличной командой. Все мои партнёры уверены в себе. Мы готовы», — приводит слова Верратти RMC Sport.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

В минувшем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, уступив будущему победителю — мадридскому «Реалу».

Ранее нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

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