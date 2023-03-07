Павлюченко выступил за отмену Fan ID

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался против использования карты болельщика (Fan ID).

«Послушайте, чтобы «Спартак» играл при четырёх тысячах болельщиков — это никуда не годится! Моё мнение: вообще нужно Fan ID убирать. Для чего она нужна? Футбол — это игра для миллионов людей. Все хотят смотреть. Даже те, кто приходит на стадион, должны получить удовольствие от футбола.

Я просто не делал паспорт болельщика, не знаю всю процедуру оформления — тяжело ли, долго ли это делается. Если бы это заняло 20 минут — проблем бы не возникло. А если три-четыре дня…

Я вообще не понимаю, для чего это. То, что болельщики не приходят, — очень плохо», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика на повестке не стоит.