Лапорта: «Барселона» никогда не подкупала судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу информации о том, что каталонский клуб подкупал судей.

«Пусть будет предельно ясно, что «Барселона» никогда не подкупала судей и у клуба никогда не было намерений подкупать судей, абсолютно никогда. Убедительность фактов опровергает тех, кто пытается изменить историю», — приводит слова Лапорты AFP.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура предъявит «Барселоне» обвинения в коррупции.