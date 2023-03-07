Царукян считает, что Ян победит Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян высказался о поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Моё мнение, что Петр должен выиграть этот бой, потому что у него намного лучше навыки: ударная техника, выносливость. У Мераба есть только хороший прессинг и борьба. В случае победы он, конечно, попадет в титульную гонку, так как уже был чемпионом. UFC любит Петра за его красивые бои», — цитирует Царукяна Mma.metaratings.ru.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее бывший обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров оценил шансы Яна победить Двалишвили.