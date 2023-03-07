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Нагельсманн: «Бавария» не сможет постоянно останавливать Мбаппе

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об ответном матче своей команды с ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У ПСЖ есть чёткие характеристики и поведение, которое можно использовать. Но есть также опасность контратак, если вы используете их неправильно. Мы были готовы увидеть Мбаппе в первом матче. Завтра он будет играть с самого начала, мы не сможем постоянно его останавливать», — сказал Нагельсманн на пресс‑конференции.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ уступил «Баварии» со счётом 0:1. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене. 

Ранее Мбаппе пообещал хет-трик в ворота «Баварии» в Лиге чемпионов.

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