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Церемония вручения Международной премии РБ перенесена на 2024 год

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Основатель медиапортала и учредитель Премии РБ Паруйр Шахбазян объяснил, почему информационно-аналитический портал принял решение перенести торжественную церемонию награждения на 2024 год и вручить премию по итогам двух лет.
Церемония вручения Международной премии РБ перенесена на 2024 год
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh

«Это обусловлено стремлением выявить лучших в отдельных номинациях с учётом состояния спортивного и букмекерского рынков, которые в последнее время находятся в динамике, что затрудняет их оценку в краткосрочной перспективе», — рассказал Шахбазян.

Международная премия РБ — одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году с целью выявить совместные достижения в этих отраслях, и уже в 2019-м лучшие из лучших получили заслуженные награды.

Ранее были объявлены победители Международной премии РБ — 2022.

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