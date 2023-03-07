Церемония вручения Международной премии РБ перенесена на 2024 год

Основатель медиапортала и учредитель Премии РБ Паруйр Шахбазян объяснил, почему информационно-аналитический портал принял решение перенести торжественную церемонию награждения на 2024 год и вручить премию по итогам двух лет.

«Это обусловлено стремлением выявить лучших в отдельных номинациях с учётом состояния спортивного и букмекерского рынков, которые в последнее время находятся в динамике, что затрудняет их оценку в краткосрочной перспективе», — рассказал Шахбазян.

Международная премия РБ — одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году с целью выявить совместные достижения в этих отраслях, и уже в 2019-м лучшие из лучших получили заслуженные награды.

Ранее были объявлены победители Международной премии РБ — 2022.