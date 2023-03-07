Махачев рассказал о трудностях в подготовке к бою с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о трудностях в подготовке к бою с Александером Волкановски.

«Люди думали, что этот бой будет лёгким для меня. Что я переведу его, размажу. Но в Австралии многие вещи происходят по-другому.

Нам не дали времени на восстановление. А Волкановски восстановление не нужно — ему не пришлось гонять много веса перед боем. Всё было на его стороне. Но я прилетел в Австралию и побил их чемпиона», — приводит слова Махачева MMAfighting.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал о поединке с Махачевым.