Источник: ЦСКА хочет вернуться к переговорам о переходе Языджи

ЦСКА намерен вновь начать переговоры о переходе Юсуфа Языджи.

Об этом сообщает Ntvspor.net.

По информации источника, «Лилль», которому принадлежит Языджи, не рассчитывает на футболиста. Отмечается, что это может положительно повлиять на переговоры ЦСКА с французским клубом и агентом игрока Адемом Чебеджи, которые должны начаться в конце сезона.

В текущем сезоне игрок на правах аренды выступает за турецкий «Трабзонспор». За команду он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Языджи прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Зенит».