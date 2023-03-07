Узнать больше

В «Торино» ответили на вопрос, отпустят ли Миранчука в сборную России на товарищеские матчи

Короткая ссылка
В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос, отпустят ли полузащитника Алексея Миранчука в сборную России на товарищеские матчи.
В «Торино» ответили на вопрос, отпустят ли Миранчука в сборную России на товарищеские матчи
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«В «Торино» действительно пришла бумага о попадании Миранчука в расширенный список сборной России. Как только придёт бумага о его попадании в окончательный список, мы сможем что-то сказать», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».

6 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.

Сборы национальной команды пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить