В «Торино» ответили на вопрос, отпустят ли Миранчука в сборную России на товарищеские матчи

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос, отпустят ли полузащитника Алексея Миранчука в сборную России на товарищеские матчи.

«В «Торино» действительно пришла бумага о попадании Миранчука в расширенный список сборной России. Как только придёт бумага о его попадании в окончательный список, мы сможем что-то сказать», — приводит заявление пресс-службы «Спорт-Экспресс».

6 марта стал известен расширенный состав сборной России по футболу на мартовский сбор.

Сборы национальной команды пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.