Козлов доволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Адмиралом» в плей-офф КХЛ
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«Напряжённый матч, как и все матчи с «Адмиралом», как и все матчи плей-офф. Ребята молодцы, чётко отработали как в атаке, так и в обороне. Забили важный гол, закрыли вратаря, бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Козлова «Чемпионат».
Также он отметил, что игроки справились с нервозностью и у него нет вопросов к команде по дисциплине.
Единственную шайбу в составе победителей забросил Григорий Панин.
Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта в Уфе.
Ранее главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.