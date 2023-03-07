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Козлов доволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Адмиралом» в плей-офф КХЛ

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Адмиралом» в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ.
Козлов доволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Адмиралом» в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Напряжённый матч, как и все матчи с «Адмиралом», как и все матчи плей-офф. Ребята молодцы, чётко отработали как в атаке, так и в обороне. Забили важный гол, закрыли вратаря, бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

Также он отметил, что игроки справились с нервозностью и у него нет вопросов к команде по дисциплине.

Единственную шайбу в составе победителей забросил Григорий Панин.

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 9 марта в Уфе.

Ранее главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

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