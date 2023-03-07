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Милонов: говорят, что те, кто против Fan ID, — деструктивный элемент, но это не так

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Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о своей инициативе по отмене Fan ID.
Милонов: говорят, что те, кто против Fan ID, — деструктивный элемент, но это не так
  • РИА Новости

«У нас на данный момент ведётся дискуссия и обмен информацией по данному вопросу. Есть огромное количество людей, которые мне пишут и считают, что есть недоработки.

Безопасность на стадионах, разумеется, поддерживается большинством людей, но те, кто реализует Fan ID, иногда говорят неправду и говорят, что те, кто против, — деструктивный элемент. Это не так: мы все за безопасность. Идея неплохая, но реализация не супер.

Всю историю с Fan ID регулирует правительство, а не Государственная дума. Хочу обсудить с правительством шаги, которые можно предпринять», — приводит слова Милонова Sport24.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что КПРФ предложила «Единой России» создать проект о частичной отмене карт болельщика.

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