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Брусникина — о мужчинах в синхронном плавании: есть вид, где мужская сила очень поможет

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина прокомментировала возможное участие мужчин-синхронистов в групповых упражнениях.
Брусникина — о мужчинах в синхронном плавании: есть вид, где мужская сила очень поможет
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«Мужчины в синхронном плавании — ещё редкость, но они есть. Насколько я знаю, Татьяна Николаевна Покровская планировала пробовать Александра Мальцева в групповых упражнениях. У нас сейчас появился новый вид программы — акробатическая группа. Там, конечно, мужская сила очень поможет», — цитирует Брусникину Sport24.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Ранее Брусникина заявила, что надеется на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

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