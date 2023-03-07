Левитин заявил, что вопрос отмены карты болельщика не стоит

Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин высказался о возможной отмене карты болельщика (Fan ID).

«Решение принято, система задействована. Если есть какие-то вопросы по оформлению, это нужно поправить. Вопрос по отмене карты болельщика сегодня не стоит», — цитирует Левитина РИА Новости.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал систему Fan ID для посещения матчей РПЛ.