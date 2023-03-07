Футболист «Локомотива» Тикнизян вызван в сборную Армении

Российский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — цитирует Тикнизяна пресс-служба железнодорожников.

23-летний защитник является уроженцем Санкт-Петербурга. В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 25 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футболист получил дебютный вызов в армянскую национальную команду на матч с Турцией в отборе к Евро-2024. Игра состоится 25 марта.

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