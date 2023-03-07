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Экс-тренер «Барселоны» объяснил, почему в академии клуба нет российских футболистов

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Бывший тренер юношеской команды «Барселоны», ныне тренер «Родины-2» Франк Артига назвал одну из главных причин, по которой российских игроков нет в юношеских командах клуба.
Экс-тренер «Барселоны» объяснил, почему в академии клуба нет российских футболистов
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Очень сильно влияет законодательство, ведь Россия не входит в ЕС. У ребят из Англии после брексита теперь такая же проблема с европейскими академиями — они могут попасть туда, лишь когда станут постарше», — цитирует Артигу Sport24.

Российский футболист Алексей Миранчук в сезоне-2022/23 выступает за «Торино» на правах аренды. Футболист принадлежит «Аталанте», контракт рассчитан до лета 2024-го, но у клуба из Бергамо есть приоритетное право его продления до 2026 года.

Александр Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. 

Ранее заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер прокомментировал решение «Монако» продлить контракт с российским полузащитником Александром Головиным.

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