Поле в «Лужниках» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» — «Урал»

В рамках 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в московских «Лужниках» должно было принять «Урал».

По информации «РБ Спорта», в результате инспекционной проверки было выявлено, что поверхность газона не соответствует нормам. Лига попросила чёрно-белых определиться с резервным стадионом и сообщить о месте проведения матча до 7 марта.

Отмечается, что резервным стадионом «Торпедо» заявлена арена «Химки», которая будет свободна в ближайшем туре.

Игра между командами состоится 11 марта. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ.