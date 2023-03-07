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Поле в «Лужниках» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» — «Урал»

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В рамках 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в московских «Лужниках» должно было принять «Урал».
Поле в «Лужниках» признано непригодным для проведения матча «Торпедо» — «Урал»
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По информации «РБ Спорта», в результате инспекционной проверки было выявлено, что поверхность газона не соответствует нормам. Лига попросила чёрно-белых определиться с резервным стадионом и сообщить о месте проведения матча до 7 марта. 

Отмечается, что резервным стадионом «Торпедо» заявлена арена «Химки», которая будет свободна в ближайшем туре.

Игра между командами состоится 11 марта. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ.

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