Источник: «Барселона» планирует продать часть своего музея в качестве экономического рычага

«Барселона» продолжает искать новые способы увеличения своего дохода, чтобы повысить зарплатный лимит в преддверии следующего сезона.

В «Барселоне» всерьёз рассматривают возможность продажи 20% или 40% клубного музея, сообщает La Portera de Nununez.

Отмечается, что музей ежегодно посещают порядка 1,5 миллиона человек.

Нынешний сезон станет последним с действующими правилами финансового фейр-плей в УЕФА. Со следующего сезона затраты на трансферы, зарплаты и комиссии ежегодно будут снижаться, пока не достигнут 70% к 2025 году.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не сможет совершить ни одного трансфера летом из-за финансового фейр-плей.