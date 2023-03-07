Источник: «Барселона» планирует продать часть своего музея в качестве экономического рычага
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В «Барселоне» всерьёз рассматривают возможность продажи 20% или 40% клубного музея, сообщает La Portera de Nununez.
Отмечается, что музей ежегодно посещают порядка 1,5 миллиона человек.
Нынешний сезон станет последним с действующими правилами финансового фейр-плей в УЕФА. Со следующего сезона затраты на трансферы, зарплаты и комиссии ежегодно будут снижаться, пока не достигнут 70% к 2025 году.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не сможет совершить ни одного трансфера летом из-за финансового фейр-плей.