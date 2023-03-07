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Рублёв выразил надежду, что скоро мир будет в каждой стране

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Российский теннисист Андрей Рублёв выразил мнение о политической обстановке и напряжении в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
Рублёв выразил надежду, что скоро мир будет в каждой стране
  • © Kamran Jebreili

«Даже если ты пытаешься просто играть в теннис или что-то в этом роде, ты знаешь, что это влияет на тебя. Вы не можете вести себя так, будто ничего не происходит, потому что это ужасно. Я надеюсь, что скоро будет мир в каждой стране», — цитирует Рублёва Inside the Games.

В финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае (ОАЭ) россиянин потерпел поражение от соотечественника Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:2. Медведев получил трофей третий раз подряд. 

На предыдущей неделе он победил британца Энди Маррея (6:4, 6:4) в финале турнира ATP в Дохе (Катар), а до этого выиграл турнир ATP в Роттердаме (Нидерланды), в финале обыграв итальянца Янника Синнера (5:7, 6:2, 6:2).

5 марта стало известно, что теннисисты сыграют в неофициальном матче для своих поклонников в Мексике. 

Ранее Рублёв подвёл итоги турнира ATP в Дубае.

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