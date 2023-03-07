Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ
- AP
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Шайба стала его первым голом в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего Овечкин забивал 169-ти вратарям в НХЛ.
По этому показателю впереди россиянина находятся только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 78 голов.