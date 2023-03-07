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Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
Овечкин забил 169-му вратарю в карьере в НХЛ
  • AP
  • © Jae C. Hong

Шайба стала его первым голом в карьере против голкипера «Лос-Анджелеса» Феникса Копли. Всего Овечкин забивал 169-ти вратарям в НХЛ.

По этому показателю впереди россиянина находятся только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 78 голов.

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