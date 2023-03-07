Хукер: UFC наплевать на то, что Махачев обманывал

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер прокомментировал свои обвинения в адрес россиянина Ислама Махачева после поединка с австралийцем Александером Волкановски.

«UFC и USADA абсолютно наплевать на то, обманывал Махачев или нет. Мне тоже, поэтому я и сказал то, что было у меня на уме. Думаете, я не понимаю, что у моих слов будут последствия?» — цитирует Хукера The AllStar.

По мнению бойца, после его высказываний UFC будет давать ему сложные поединки. Он отметил, что ему «наплевать на это всё».

«Но я не собираюсь молчать, когда вижу, что моего партнёра по команде нагло обманывают на пути к титулу», — добавил Хукер.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Позже Хукер и Волкановски предположили, что Махачев получал капельницы для восстановления перед боем.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс похвалил Волкановски за действия в поединке с Махачевым.