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Определились соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Индиан-Уэллсе

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Состоялась жеребьёвка турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Индиан-Уэллсе (США).
Определились соперники Медведева, Рублёва и Хачанова на турнире в Индиан-Уэллсе
  • AP

Даниил Медведев во втором круге турнира сыграет с победителем пары Джон Иснер — Брэндон Накашима. Андрей Рублёв на этой же стадии встретится либо с Иржи Легечкой, либо с Артуром Риндеркнешем. Карена Хачанова во втором круге соревнований будет ждать победитель пары Ласло Джере — Оскар Отте.

Роман Сафиуллин начнёт турнир с первого круга, где встретится с белорусом Ильёй Ивашко.

Ранее сообщалось, что Варвара Грачёва вышла в финал квалификации на турнир в Индиан-Уэллсе.

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