Хави обошёл Гвардиолу по очкам в первых 50 матчах за «Барселону»

«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу (1:0).

Для главного тренера команды, Хави, эта игра стала 50-й во главе «Барселоны» в Примере. За этот отрезок клуб набрал 118 очков в чемпионатах. Таким образом, специалист обошёл Хосепа Гвардиолу, который за такое же количество игр набрал 117 баллов.

«Барселона» с 62 очками расположилась на первой строчке таблицы Примеры.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не сможет совершить ни одного трансфера летом из-за финансового фейр-плей.