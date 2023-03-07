Роднина предположила, почему Валиева не смогла победить в финале Гран-при России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала серебряную медаль Камилы Валиевой в финале Гран-при России.

«После Олимпиады сезон всегда тяжёлый. Ну и, наверное, отсутствие каких-то более высоких ориентиров могло ей помешать победить, потому что готовиться к чемпионату России или готовиться к чемпионату мира — это несколько разные ситуации», — цитирует Роднину «РБК-Спорт».

Аделия Петросян успешно приземлила четверной флип и стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Камила Валиева (241,76), приземлившая два четверных тулупа. Справившаяся с тройным акселем Елизавета Туктамышева замкнула тройку призёров (241,61).

Ранее Александр Энберт подвёл итоги финала Гран-при России в женском одиночном катании.