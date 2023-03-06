Неймар — о травме: я вернусь сильнее

Бразильский форвард ПСЖ Неймар прокомментировал досрочное завершение сезона из-за травмы голеностопа.

«Я вернусь сильнее», — написал футболист в социальных сетях.

Как сообщается на сайте французского футбольного клуба, бразильцу в ближайшие дни будет проведена операция в больнице в Дохе.

Игрок может пропустить три-четыре месяца из-за травмы.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, забьёт ли он три гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».