Бикрёв — о поединке Яна и Двалишвили: будут лететь искры, Пётр выиграет досрочно

Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв высказался о поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221.

«Считаю, что Ян сейчас очень сильно мотивирован и заряжен. В последних двух поединках он был очень расслаблен, а сейчас должен показать крутое выступление. Жду боя с Двалишвили и считаю, что там будут лететь искры. Будет досрочная победа от Петра», — цитирует Бикрёва MMA.Metaratings.ru.

Поединок между спортсменами пройдёт 11 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Fight Night 221.

В последнем бою 29‑летний россиянин в октябре 2022 года потерпел поражение от американца Шона О'Мэлли раздельным решением судей. На счету Яна 16 побед и четыре поражения в 20 боях.

Ранее Бикрёв отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски в титульном поединке UFC в лёгком весе.