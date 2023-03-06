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Агент Бальде высказался об игровом времени футболиста в «Спартаке»

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об отсутствии забитых мячей у своего клиента.
Агент Бальде высказался об игровом времени футболиста в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Бальде не переживает из-за того, что мало играет в «Спартаке». Он счастлив быть в команде», — цитирует Пасторелло РИА Новости.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что включение футболистов красно-белых в расширенный состав сборной России говорит о том, что игроки двигаются в правильном направлении.

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