«Ростов» предложил болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»

«Ростов» подарит болельщицам донского клуба бесплатные билеты на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».

«Дарим всем девушкам билеты на матч с «Пари НН»! Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», — написал клуб в своём Telegram-канале.

Матч «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» состоится 12 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы. «Пари НН» с 19 очками занимает 12-е место.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от московского «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.