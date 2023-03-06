«Ростов» предложил болельщицам бесплатные билеты на матч с «Пари НН»
- РИА Новости
«Дарим всем девушкам билеты на матч с «Пари НН»! Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», — написал клуб в своём Telegram-канале.
Матч «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» состоится 12 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.
«Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы. «Пари НН» с 19 очками занимает 12-е место.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал причины поражения от московского «Локомотива» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.