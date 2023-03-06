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Резцова: биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова сравнила зарплаты российских биатлонистов и футболистов.
Резцова: биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки
  • Gettyimages.ru

«Футболисты должны играть в любую погоду. Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки, но тренируются круглый год. Футболисты должны тренироваться также», — приводит слова Резцовой Legalbet.

По её мнению, футболисты высокомерны из-за высоких зарплат.

«Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, они ведут себя очень высокомерно. Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы — никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и болельщиков, к которым они более уважительно относятся», — сказала она.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты. Позже вратарь самарского клуба предложил ему пожить жизнью шахтёра или учителя.

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